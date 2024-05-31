بإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ"حالة عمار" تُقدِّم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن

تواصل الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، بإشراف مباشر من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، أعمالها بتوفير كل الإمكانيات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من مختلف الجنسيات، وتقديم خدمات جليلة ومتنوعة، وسط منظومة خدمية متكاملة، وبتنسيق تام واستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة.
وفي التفاصيل، عبّر ضيوف الرحمن القادمون عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار مساء الجمعة عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم للمملكة.
وأثنت كل من الحاجة ريهام والحاجة فاتنة محمود من الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى سرعة إنهاء إجراءات الدخول، وتوفير سُبل الراحة كافة لهما، التي وجدتاها فور وصولهما السعودية عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بالرغم من كِبَر سنهما.
وقال الحاج محمد الصانع من فلسطين: أشكر قيادة السعودية على ما وجدناه من أُخوّة صادقة وبشاشة ورحابة صدر من العاملين كافة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.
وأبدى الحاج هشام جابرين من الأردن إعجابه الشديد بالتنظيم والأعمال كافة بالمنفذ، والعناية بالحجاج لحظة دخولهم أرض السعودية، داعيًا الله أن يديم على السعودية قيادتها وعزها ورفعتها؛ لما تقوم به من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام.
وعبّرت الحاجة عسلة أبو لين من الأردن عن فرحتها الغامرة فور وصول موافقة الحج، مشيدة بالكوادر الوطنية التي تعمل في مدينة الحجاج بالمنفذ؛ ما يُسهِّل الكثير عليها في رحلتها الروحانية والإيمانية نحو مكة لأداء فريضة الحج.