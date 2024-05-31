بإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ"حالة عمار" تُقدِّم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن

تواصل الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، بإشراف مباشر من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، أعمالها بتوفير كل الإمكانيات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من مختلف الجنسيات، وتقديم خدمات جليلة ومتنوعة، وسط منظومة خدمية متكاملة، وبتنسيق تام واستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة.