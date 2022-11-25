جدة.. تطورات الحالة الماطرة وتوقعات يوم الجمعة.. تفاصيل

يشير آخر البيانات الجوية المُتسلمة لدى مركز "طقس العرب" الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية، إلى أن الحالة الماطرة ستتراجع يوم الجمعة 25-11-2022 عن أغلب مناطق المملكة، إلا أن فُرص الأمطار يُتوقع أن تتجدّد فجر وصباح الجمعة على أجزاءٍ من سواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، بما في ذلك مدينة جدة، ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، على أن تمتد ساعات النهار لأجزاءٍ من مُرتفعات مكة المكرّمة، بمشيئة الله.