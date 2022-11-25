جدة.. تطورات الحالة الماطرة وتوقعات يوم الجمعة.. تفاصيل

تأثرت منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بما في ذلك أجزاؤها الساحلية يوم الخميس، بحالة ماطرة قوية جلبت كميات هائلة من الأمطار لبعض المناطق، بلغ أعلاها في بلدية جنوب جدة التي سجّلت نحو 180 ملم.. تعرَّف على كميات الأمطار الهاطلة في مُختلف أحياء مدينة جدة.
يشير آخر البيانات الجوية المُتسلمة لدى مركز "طقس العرب" الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية، إلى أن الحالة الماطرة ستتراجع يوم الجمعة 25-11-2022 عن أغلب مناطق المملكة، إلا أن فُرص الأمطار يُتوقع أن تتجدّد فجر وصباح الجمعة على أجزاءٍ من سواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، بما في ذلك مدينة جدة، ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، على أن تمتد ساعات النهار لأجزاءٍ من مُرتفعات مكة المكرّمة، بمشيئة الله.
وتُوقع أن يستقر الطقس في عموم مناطق المملكة ساعات المساء والليل (الجمعة/السبت) وتنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملموس مُقارنة بالليالي الماضية، وتسود أجواءٌ باردة في أجزاءٍ واسعة من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمُرتفعات الجنوبية الغربية، بينما تكون لطيفة في باقي المناطق تميل للبُرودة في ساعات مُتأخرة من الليل والصباح الباكر