بانضباطية عالية.. انتظام طلاب وطالبات التعليم العام في أول أيام العام الدراسي

انتظم اليوم طلاب وطالبات مدارس التعليم العام في (11) منطقة تعليمية إضافة إلى محافظة الأحساء مع انطلاقة العام الدراسي 1447هـ، فيما سيبدأ طلاب وطالبات إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف دراستهم مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وفق التقويم الدراسي الجديد الذي أصدرته وزارة التعليم للسنوات الأربع القادمة.
وشهدت المدارس منذ اليوم الأول انتظام العملية التعليمية في أجواء ميسّرة ووسط متابعة مكثفة من وزارة التعليم وإداراتها، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلبة مثل الانتماء والتعاون والانضباط والعزيمة، وذلك ضمن حملة #تعليمنا_قيم التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع بداية العام الدراسي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والهيئات التعليمية.
واستقبلت المدارس طلابها ببرامج توعوية وأنشطة لاصفية متنوعة؛ احتفاءً بعودتهم إلى مقاعد الدراسة وتيسيرًا لاندماجهم في البيئة التعليمية، خصوصًا الطلبة الجدد. كما عززت وزارة التعليم شراكاتها مع مؤسسات المجتمع والأسر والجهات ذات العلاقة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان انتظام العملية التعليمية ونجاحها مع بداية العام الجديد.
وتكاملت الجهود في قطاعات الوزارة من خلال لجانها وإداراتها المختصة على مستوى إدارات التعليم والمدارس، حيث باشرت الفرق الميدانية زياراتها لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية، بما يعزز جودة البيئة التعليمية منذ اليوم الأول.