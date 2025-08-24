بانضباطية عالية.. انتظام طلاب وطالبات التعليم العام في أول أيام العام الدراسي

وشهدت المدارس منذ اليوم الأول انتظام العملية التعليمية في أجواء ميسّرة ووسط متابعة مكثفة من وزارة التعليم وإداراتها، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلبة مثل الانتماء والتعاون والانضباط والعزيمة، وذلك ضمن حملة #تعليمنا_قيم التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع بداية العام الدراسي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والهيئات التعليمية.