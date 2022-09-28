منصة "قوى" تشهد تنفيذ أكثر من مليون عملية شهرياً

أعلنت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تجاوز عدد العمليات المنفّذة داخل المنصة، مليون عملية شهرياً، وأكثر من 4.9 مليون متوسط عدد الزيارات للمنصة شهرياً.
وتتيح المنصة للمنشآت، إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بقطاع العمل بسهولة وأتمتة كاملة، وبنفاذ موحد، إذْ تعمل المنصة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، بهدف زيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.
وتقدم المنصة 128 خدمة إلكترونية على مدار الساعة تسهم في إدارة المنشأة بفعالية أكبر وتحسين بيئة الأعمال، من أبرزها: خدمة إصدار التأشيرات بشكل فوري، وتوثيق العقود، وإصدار وتجديد رخص العمل، والمستشار الإلكتروني، ولوائح تنظيم العمل، وغيرها الكثير من الخدمات التي تحسّن من الإجراءات والأنظمة المتبعة في سوق العمل.
وتُعد منصة "قوى"، الواجهة الرئيسة لقطاع العمل، حيث تهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت حكومية وخاصة بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، تنطلق بسوق العمل لآفاق تغطي رحلة المنشأة من التأسيس والنمو حتى التوسع وتخطو مع الموظف منذ أول وظيفة حتى التقاعد دعماً بكل الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة مضافة لهذه الرحلة.