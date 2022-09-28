منصة "قوى" تشهد تنفيذ أكثر من مليون عملية شهرياً

وتُعد منصة "قوى"، الواجهة الرئيسة لقطاع العمل، حيث تهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت حكومية وخاصة بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية، تنطلق بسوق العمل لآفاق تغطي رحلة المنشأة من التأسيس والنمو حتى التوسع وتخطو مع الموظف منذ أول وظيفة حتى التقاعد دعماً بكل الخدمات والأدوات التي تصنع قيمة مضافة لهذه الرحلة.