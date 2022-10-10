"لتبقى": التأكد من سلامة عازل الثلاجة والمبردات يرشِّد الطاقة ويحفظ نسبة التبريد

كما ينصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بشراء الثلاجات والمبردات الموفرة للطاقة، من خلال اختيار الأنواع ذات النطاق الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، في إشارة إلى إمكانية توفير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية على المدى البعيد إذا ما كان الجهاز يقع في النطاق الأخضر تحديدًا دون سواه.