تعليم الطائف يطلق معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لتعزيز مواهب الطلاب والطالبات

تطلق الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف يوم الاثنين المقبل، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025" في القاعة الكبرى بفندق الانتركونتيننتال، وذلك في إطار جهودها لرعاية وتطوير مواهب الطلاب والطالبات.
وأوضح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن هذا المعرض يأتي بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، بهدف صقل قدرات الطلاب وتنمية روح التنافس الشريف بينهم. ويشجع المعرض الطلاب على الابتكار والبحث العلمي، ويُعد منصة لإبراز إبداعاتهم في مجالات الإبداع العلمي والتقني، سعياً لتحقيق مشاركات متميزة تمثل الإدارة بشكل مشرف في المحافل التربوية المحلية والدولية.
وسيتضمن المعرض الختامي، الذي يستمر على مدى يومين، عرض 50 مشروعاً علمياً قدمه طلاب وطالبات تعليم الطائف، تم اختيارها من بين 400 مشروع مقدم من مدارس المحافظة، ويعكس المعرض أحد المشاريع الرائدة للشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة "موهبة"، مما يساهم في تحفيز الابتكار لدى الطلاب.
وأعرب الدكتور الغامدي عن فخره بمشاركة الطلاب والطالبات ومشروعاتهم البحثية في مجالات العلوم المختلفة، مؤكداً على جودة الابتكارات العلمية والبحوث المقدمة، كما أعرب عن شكره لمديري ومديرات المدارس المشاركة في المعرض، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع المشاركين.
وأكد الغامدي حرص محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، على توفير بيئة تربوية وتعليمية تنافسية متميزة، تدعم الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في مختلف مجالات الموهبة، وعبّر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الشؤون التعليمية، ممثلة في إدارة تنمية القدرات وقسم الموهوبين، في جميع مراحل الأولمبياد الوطني، متمنياً للجميع التوفيق في هذه المبادرة القيمة.