تعليم الطائف يطلق معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لتعزيز مواهب الطلاب والطالبات

وأكد الغامدي حرص محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، على توفير بيئة تربوية وتعليمية تنافسية متميزة، تدعم الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في مختلف مجالات الموهبة، وعبّر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الشؤون التعليمية، ممثلة في إدارة تنمية القدرات وقسم الموهوبين، في جميع مراحل الأولمبياد الوطني، متمنياً للجميع التوفيق في هذه المبادرة القيمة.