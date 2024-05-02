"الأرصاد": صيف هذا العام حارّ كالعادة.. ومن الوارد تسجيل درجات حرارة تصل إلى 50

ولفت في حديثه للإخبارية إلى أن الحالة الجوية التي أثرت بالأمس على الشرقية والرياض، تنتهي اليوم، وسنعيش أجواء لطيفة على المناطق الشمالية، وقد تنشط رياح شمالية غربية تلطّف من درجة الحرارة؛ لكن الاستقرار لن يستمر طويلًا لتعود السحب الركامية الرعدية إلى مناطق وسط المملكة والمرتفعات؛ داعيًا الجميع للاستمتاع بأجواء الإجازة.