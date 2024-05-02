"الأرصاد": صيف هذا العام حارّ كالعادة.. ومن الوارد تسجيل درجات حرارة تصل إلى 50

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن صيف المملكة المعتاد حارّ على المناطق الشرقية، وفي بعض الأحيان على منطقة مكة المكرمة؛ خاصة في حال تأثرت بالرياح الشرقية الحارة التي ترفع من درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في جدة بشكل أساسي.
وأضاف "العقيل": ننتظر تقرير الصيف من الأرصاد لإعطاء الملامح الأولية عن الأجواء، ومن الوارد تسجيل درجات حرارة تصل إلى الـ50 مئوية.
ولفت في حديثه للإخبارية إلى أن الحالة الجوية التي أثرت بالأمس على الشرقية والرياض، تنتهي اليوم، وسنعيش أجواء لطيفة على المناطق الشمالية، وقد تنشط رياح شمالية غربية تلطّف من درجة الحرارة؛ لكن الاستقرار لن يستمر طويلًا لتعود السحب الركامية الرعدية إلى مناطق وسط المملكة والمرتفعات؛ داعيًا الجميع للاستمتاع بأجواء الإجازة.