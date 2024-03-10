الطائف.. جراحة ساعتين تنقذ مريضة ثلاثينية من ضعف مفاجئ بالقدم اليمنى بسبب غضروف قطني منفجر

حضرت مريضة تبلغ من العمر 36 عامًا لقسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بتجمع الطائف الصحي؛ حيث كانت تعاني من ضعف مفاجئ بالقدم اليمنى وآلام خذلان بالطرف السفلي الأيمن أدى إلى صعوبة في المشي.
وقام فريق جراحة المخ والأعصاب على الفور بتنويم المريضة وعمل الفحوصات اللازمة؛ حيث أظهر فحص الرنين المغناطيسي على الفقرات القطنية والعجزية، وجود انزلاق غضروفي قطني منفجر بين الفقرة الخامسة القطنية والأولى والعجزية، مع ضغط شديد للجذر العصبي الأول العجزي؛ مما استدعى إجراء جراحة عاجلة.
وشرَع الفريق الطبي لجراحة المخ والأعصاب المكون من الاستشاري الدكتور محمد محسن المغربي، والدكتور محمد الطيب واستشاري التخدير الدكتور مصطفى الجديد، بإجراء جراحة استغرقت ساعتين عن طريق تدخل دقيق بين الصفائح الفقارية دون استئصال عظمي من أجل الحفاظ على ثبات العمود الفقري لاستئصال الغضروف القطني، وتحرير الجذر العصبي الأول العجزي المختنق باستخدام آلات جراحية دقيقة للعمود الفقري.
وتم نقل المريضة لغرفة التنويم بدون وجود أي مضاعفات ولله الحمد؛ حيث توقف الإحساس بالآلام، مع تحسن تام للضعف بعد الجراحة مباشرة.
وقد خرجت المريضة من المجمع بصحة جيدة؛ على أن تستكمل المتابعة بعيادة جراحة المخ والأعصاب.