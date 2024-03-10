الطائف.. جراحة ساعتين تنقذ مريضة ثلاثينية من ضعف مفاجئ بالقدم اليمنى بسبب غضروف قطني منفجر

وشرَع الفريق الطبي لجراحة المخ والأعصاب المكون من الاستشاري الدكتور محمد محسن المغربي، والدكتور محمد الطيب واستشاري التخدير الدكتور مصطفى الجديد، بإجراء جراحة استغرقت ساعتين عن طريق تدخل دقيق بين الصفائح الفقارية دون استئصال عظمي من أجل الحفاظ على ثبات العمود الفقري لاستئصال الغضروف القطني، وتحرير الجذر العصبي الأول العجزي المختنق باستخدام آلات جراحية دقيقة للعمود الفقري.