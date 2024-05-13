"لازوردي" للمجوهرات تحصد جائزة التميُّز في مؤشر حوكمة الشركات

حصلت شركة "لازوردي" للمجوهرات، العلامة التجارية الأبرز في قطاع تصميم وتصنيع المجوهرات في السعودية والشرق الأوسط، على جائزة التميُّز في مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، الذي يصدر عن "مركز حوكمة الشركات" (CGC) في جامعة الفيصل. كما تمَّ تصنيفها ضمن قائمة العشرين في مؤشر الحوكمة من بين شركات القطاع غير المالي المتداولة في السوق الماليَّة السعوديَّة "تداول"، محققةً تقدُّمًا ملحوظًا في المؤشر، بعد أن تمَّ تصنيفها سابقًا ضمن قائمة الثلاثين.
جاء ذلك، خلال حفل توزيع جوائز حوكمة الشركات للعامَين الماليَّين 2021 و2022، الذي أُقيم في مقر جامعة الفيصل، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م.
تعليقًا على ذلك، عبَّر سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي" عن سعادته بتكريم الشركة التي أظهرت أداءً قياديًّا استثنائيًّا في مجال الحوكمة، قائلًا: "نعتز بحصولنا على جائزة التميُّز في مؤشر حوكمة الشركات، والتي تعكس حرص الشركة على أن تكون متوافقة بالكامل مع المعايير واللوائح الصادرة عن هيئة السوق الماليَّة، وتطبيقها وممارستها بأفضل صورة".
واعتبر شدياق أن الحوكمة الرشيدة هي المفتاح للشركات؛ لتحقيق النجاح المستدام، وبناء ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالحوكمة يعكس التزام الشركة بالشفافية والنزاهة والمساءلة، وهو عامل أساسيّ في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في أداء الشركة. وأضاف إن شركة "لازوردي" ستواصل مسيرتها في تطبيق أعلى معايير وممارسات الحوكمة؛ بهدف تحقيق المزيد من التقدُّم والنجاح بالمستقبل، في كافة عملياتها على مستوى المملكة والشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن جوائز حوكمة الشركات التي تنظمها جامعة الفيصل تُعدُّ من أكبر وأعرق الجوائز في مجال الحوكمة التي تُمنح للشركات الممتثلة لمبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق الماليَّة السعوديَّة تاسع أكبر أسواق المال في العالم، والأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.