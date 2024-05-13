"لازوردي" للمجوهرات تحصد جائزة التميُّز في مؤشر حوكمة الشركات

حصلت شركة "لازوردي" للمجوهرات، العلامة التجارية الأبرز في قطاع تصميم وتصنيع المجوهرات في السعودية والشرق الأوسط، على جائزة التميُّز في مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، الذي يصدر عن "مركز حوكمة الشركات" (CGC) في جامعة الفيصل. كما تمَّ تصنيفها ضمن قائمة العشرين في مؤشر الحوكمة من بين شركات القطاع غير المالي المتداولة في السوق الماليَّة السعوديَّة "تداول"، محققةً تقدُّمًا ملحوظًا في المؤشر، بعد أن تمَّ تصنيفها سابقًا ضمن قائمة الثلاثين.