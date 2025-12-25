"ليلة الساموراي" تجمع أبطال الملاكمة من اليابان والمكسيك في الرياض

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المروج العالمي إيدي هيرن بالحضور، مؤكدًا أن ما تحقق خلال عامين من التعاون بين "موسم الرياض" ومجلة "ذا رينغ" يعكس تحول المملكة إلى وجهة عالمية لرياضة الملاكمة، مشيرًا إلى أن رؤية معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، كانت عاملًا رئيسيًا في صناعة هذا الزخم المتصاعد.