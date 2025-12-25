"ليلة الساموراي" تجمع أبطال الملاكمة من اليابان والمكسيك في الرياض

أُقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص ببطاقة "ليلة الساموراي"، ضمن فعاليات "أسبوع النزال" بالعاصمة الرياض، وذلك في منطقة "بوليفارد سيتي"، وسط حضور إعلامي وجماهيري لافت، ومشاركة نخبة من نجوم الملاكمة المشاركين في الأمسية المرتقبة التي تجمع نخبة من الملاكمين اليابانيين والمكسيكيين في نزالات رفيعة المستوى.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المروج العالمي إيدي هيرن بالحضور، مؤكدًا أن ما تحقق خلال عامين من التعاون بين "موسم الرياض" ومجلة "ذا رينغ" يعكس تحول المملكة إلى وجهة عالمية لرياضة الملاكمة، مشيرًا إلى أن رؤية معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، كانت عاملًا رئيسيًا في صناعة هذا الزخم المتصاعد.
ووصف هيرن البطاقة المقررة ليوم السبت بأنها من أقوى بطاقات الملاكمة التي استضافتها المملكة، إذ تجمع بين الطابع الياباني الفريد وحماسة الأسلوب المكسيكي القتالي، مما يمنح النزالات طابعًا تنافسيًا عاليًا، لافتًا إلى أن الأبطال الأربعة في النزالين الرئيسيين يمتلكون سجلًا خاليًا من الهزائم في 105 نزالات، وهو رقم نادر على مستوى البطولات العالمية.
وشهد المؤتمر تصريحات نارية بين بطل اليابان ناويا إينوي والمكسيكي ألان بيكاسو، حيث أعرب الأخير عن فخره بالمشاركة في حدث عالمي بهذا الحجم، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديم أداء قوي في نزال السبت. فيما وصف إينوي المواجهة بأنها محطة مهمة في مسيرته نحو التقدم في تصنيف وزن السوبر بانتام.
كما حضر المؤتمر بطل اليابان كينشيرو تيراجي، الذي عبّر عن امتنانه للاستضافة في الرياض، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مشواره الاحترافي، وتفتح له آفاقًا جديدة نحو المنافسات العالمية.