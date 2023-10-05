رسّخَ حضورَه في الحراك الثقافي.. كيف احتفى "كتاب الرياض" بـ"عام الشعر العربي"؟

ورصّع المعرض أولى لياليه بجمال الشعر بأمسية "على صهوة شعر"، التي شارك فيها الشعراء: عبدالله العريمي، وبدرية البدرية، ومحمد بن مسلم، ومحمد إبراهيم يعقوب، وحوراء بنت علي الهميلي، وقدّمها خميس بن قلم الهنائي (سلطنة عمان)، وعُقدت في مساء اليوم الثالث من المعرض.. كما أتحف المعرض زواره بأمسية "قصائد في عام الشعر"، التي استضافت الشعراء مهدي منصور (لبنان)، ومحمد الأمين النواري (المغرب)، وعبدالله الفارس (السعودية)، وسلطان السبهان (السعودية) ويقدّمها الشاعر السعودي مفرح الشقيقي، وهي أمسية يتوافق موضوعها تمامًا مع "عام الشعر العربي"، وقُدّمت مساء اليوم الرابع للمعرض، ومن الأمسيات أيضًا، أمسية "في الشعر الحديث" التي استضافت الشعراء عماد أبو صالح (مصر)، وماجد الثبيتي (السعودية)، وسلمان الجربوع (السعودية)، ويقدّمها عبدالله العقيبي، وعُقدت مساء اليوم السابع للمعرض، وأمسية "أمسية شعرية: رموز في الشعر"، التي تستضيف الشعراء، يوسف الكمالي (سلطنة عمان)، وطاهر رياض (فلسطين)، وعدنان الصايغ (العراق)، وحسن المطروشي (سلطنة عمان) والأكاديمية السعودية الدكتورة فاطمة القرني، وتقدم الأمسيةَ الدكتورة سهام العبودي، التي يختتم بها المعرض أيام دورته لهذا العام التي أطلقها تحت شعار "وجهة ملهمة".