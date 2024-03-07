إبرام مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"مايكروسوفت"

ويأتي توقيع المذكرة ضمن إطار التعاون القائم والعمل المشترك بين سدايا وشركة مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها "سدايا" بوصفها المرجعَ الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة لكل ما يتعلّق بهما من تطوير ومعالجة وتعامل، وإيمانًا منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة والمنافسة عالميًّا، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لأحدث التقنيات المتقدّمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.