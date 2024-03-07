إبرام مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"مايكروسوفت"

وقّعت الهيئةُ السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، مذكرةَ تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين لبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "ليب 24" الذي تشارك فيه "سدايا" بوصفها شريكَ الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
ووقّع المذكرةَ من قبل "سدايا" الرئيسُ التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ياسر بن محمد العنيزان، ورئيس شركة مايكروسوفت العربية تركي بن حسن باضريس.
ونصّت المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في عددٍ من المجالات التقنية؛ منها الاستفادة من موارد تعليم مايكروسوفت.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن إطار التعاون القائم والعمل المشترك بين سدايا وشركة مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها "سدايا" بوصفها المرجعَ الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة لكل ما يتعلّق بهما من تطوير ومعالجة وتعامل، وإيمانًا منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة والمنافسة عالميًّا، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لأحدث التقنيات المتقدّمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.