المسجد النبوي.. تحليل أكثر من 80 عينة يوميًّا للتأكد من سلامة ومأمونية ماء زمزم

ولا تقتصر مهام إدارة المختبر على تحليل ماء زمزم فقط؛ بل تحلل ما يزيد على 30 عينة يوميًّا للأسطح الصلبة من جميع أرجاء المسجد النبوي، كالسجاد والأعمدة والسلالم وجميع المرافق؛ للتأكد من مستوى السلامة والجودة والتعقيم، وأنها وفق المعايير المعتمدة، كما تشرف على أعمال توريد ماء زمزم من مكة المكرمة، وقياس مستوى جودة الشبكات، إضافة إلى المحافظة على منسوب ماء زمزم المبارك في الخزانات الرئيسية.