محليات

"شرطة تربة" تقبض على شخصين لترويجهما المخدرات

ضبطت بحوزتهما سلاحًا ناريًا وذخيرة ومبالغ مالية
"شرطة تربة" تقبض على شخصين لترويجهما المخدرات

قبضت شرطة محافظة تربة على مواطنين؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الحشيش المخدر
سلاح ناري
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
شرطة تربة

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