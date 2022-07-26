جريًا على العادة.. "كسوة سنوية" للكعبة تُحاك بالحرير وتُحزَّم بالذهب والفضة

وبعد إنتاج الأقمشة وطباعة النسيج الأسود السادة، تبدأ عملية جديدة مختلفة عن سابقها وهي مرحلة الطباعة، فإن أهم ما يميز ثوب الكعبة المشرفة هو التطريز بالأسلاك الفضية والذهبية، وتتم هذه العملية الفريدة أولاً بوضع الخيوط القطنية بكثافات مختلفة فوق الخطوط والزخارف، مع الملاحظة الفنية في كيفية أصول التطريز، المطبوعة على الأقمشة المشدودة على المنسج الذي يشكل (إطارًا) على مستوى سطح القماش، ثم يطرز فوقها بخيوط متراصة من القطن الأصفر لما سيطرز عليه بالأسلاك المذهبة، ومن القطن الأبيض لما سيطرز عليه بالأسلاك الفضية في اتجاهات متقابلة وبدقة ليتكون الهيكل الأساس البارز للتصميم والحروف، ثم يُغطى هذا التطريز بأسلاك من الفضة المطلية بالذهب ليتكون في النهاية تطريز بارز مذهب يصل ارتفاعه فوق سطح القماش من ( 1-2.5 سم ).