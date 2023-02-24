ستبقى قصائده حيّة في قلوب محبيه.. الساحة الشعرية تفقد العملاق "عطية السوطاني"

وعبّر عددٌ من جمهور الشاعر الراحل عن بالغ حزنهم وألمهم لرحيله، مشيرين إلى أن الساحة فقدت رمزًا شعريًا سيبقى اسمه وشعره خالدًا في ذاكرتهم وفي أذهان وقلوب محبي لون العرضة الجنوبية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.