ستبقى قصائده حيّة في قلوب محبيه.. الساحة الشعرية تفقد العملاق "عطية السوطاني"

فقدت ساحة العرضة الجنوبية، اليوم الجمعة، الشاعر عطية بن صالح السوطاني الزهراني؛ إثر تعرّضه لجلطة في القلب.
ويعدّ "السوطاني" أحد عمالقة شعراء العرضة الجنوبية، وله جماهير كبيرة في الساحة تغنّت بقصائده الرائعة، على مدى العقود الماضية، إذ تميز شعره بالحماس على مستوى فن العرضة الجنوبية.
وعبّر عددٌ من جمهور الشاعر الراحل عن بالغ حزنهم وألمهم لرحيله، مشيرين إلى أن الساحة فقدت رمزًا شعريًا سيبقى اسمه وشعره خالدًا في ذاكرتهم وفي أذهان وقلوب محبي لون العرضة الجنوبية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وتتقدم "سبق"، التي آلمها خبر وفاة الشاعر عطية السوطاني؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد والساحة الشعرية، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويُسكنه فسيح جناته.