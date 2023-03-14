مشهد غير معتاد.. إعصار قمعي ضخم يضرب صحراء مدينة الطائف غربي السعودية

تداول مغردون سعوديون على تويتر، فيديو لمشاهد غير مسبوقة في الطائف، من موقع العزب شرق كوبري الهجن شمال المدينة، لإعصار قمعي ضخم وكأنه يصل ما بين السماء والأرض، مكونًا حلقة كبيرة من الرمال.