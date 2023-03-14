مشهد غير معتاد.. إعصار قمعي ضخم يضرب صحراء مدينة الطائف غربي السعودية

تداول مغردون سعوديون على تويتر، فيديو لمشاهد غير مسبوقة في الطائف، من موقع العزب شرق كوبري الهجن شمال المدينة، لإعصار قمعي ضخم وكأنه يصل ما بين السماء والأرض، مكونًا حلقة كبيرة من الرمال.
وأظهرت اللقطات لحظة ابتلاع الإعصار كل ما في طريقه من أحجار وصخور؛ مما أثار حالة من الخوف.
من جهته نشر المواطن سلمان علي بن عالي العتيبي في تغريدة، مشاهد أخرى للأضرار الناتجة عن الإعصار، وأشار إلى نقل شخص أصيب في ظهره إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف
يُعرف الإعصار القمعي (Tornado) بأنه عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار. وهي ظاهرة جوية غير معتادة في المملكة السعودية. ويحدث مع السحب الرعدية الشديدة وعلى مساحة محددة وعمره قصير. وتكون حركة الرياح الصاعدة داخل السحابة الرعدية عنيفة جدًّا بحيث تدور على شكل حلزوني.
وتعتبر هذه الأعاصير القمعية قليلة الحدوث في المملكة؛ الأمر الذي أدى لإثارة الدهشة والاستغراب لدى سكان تلك المنطقة.