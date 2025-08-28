عطاء يمتد من القيادة إلى الشعب.. "الهاجري": مبادرة ولي العهد للتبرع بالدم رسالة حياة ونداء وفاء

في خطوة إنسانية جديدة، جسّد سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أسمى معاني القدوة الحسنة من خلال تبرعه بالدم، ضمن حملة وطنية سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء والعمل التطوعي في المجتمع السعودي.
وأوضح الكاتب الصحفي محمد الهاجري، في مقال نشرته صحيفة "اليوم" بعنوان "مبادرة إنسانية تجسد رؤية المملكة 2030"، أن هذه البادرة الكريمة "ليست مجرد إجراء طبي أو عمل فردي، بل رسالة إنسانية تحمل في طياتها دعوة صادقة إلى أفراد المجتمع كافة، للانضمام إلى قافلة العطاء، والمساهمة في إنقاذ الأرواح".
وأضاف "الهاجري" أن التبرع بالدم يمثل "زرع الأمل في قلب مريض، ومنح الحياة لمصاب، وهو تطبيق حي لقول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، مشيرًا إلى أن هذا السلوك النبيل يعكس "عمق الوعي القيادي بأهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتحويل المبادرات الإنسانية إلى ممارسة مجتمعية مستدامة".
وبيّن الكاتب الصحفي أن ما قام به سمو ولي العهد "ليس أمرًا استثنائيًا، بل هو امتداد لسلسلة من المواقف الإنسانية التي خطتها القيادة الحكيمة"، لافتًا إلى مبادرات سابقة مثل "تلقي لقاح فيروس كورونا أمام أنظار العالم تشجيعًا على الوقاية الصحية، وتسجيل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في برنامج التبرع بالأعضاء، ليكونا نموذجًا رفيعًا للقدوة في ميادين الخير".
وأكد "الهاجري" أن "القائد الحقيقي لا يوجه شعبه بالكلمات فقط، بل بالفعل والممارسة، فيكون هو السبّاق في العمل الخيري، والمحفز الأول على المشاركة في الخير"، موضحًا أن حملة ولي العهد للتبرع بالدم تندرج ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في قلب اهتماماتها.
واختتم مقاله قائلًا: "أجمل ما في هذه المبادرة أنها تلخص جوهر رؤية السعودية 2030: مجتمع حيوي، يضع الإنسان أولًا، ويجعل من العطاء أسلوب حياة. ما أعظم وطنًا يجعل من إنسانية القائد مدرسة، ومن العطاء ثقافة، ومن الخير رسالة خالدة".