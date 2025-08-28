عطاء يمتد من القيادة إلى الشعب.. "الهاجري": مبادرة ولي العهد للتبرع بالدم رسالة حياة ونداء وفاء

وبيّن الكاتب الصحفي أن ما قام به سمو ولي العهد "ليس أمرًا استثنائيًا، بل هو امتداد لسلسلة من المواقف الإنسانية التي خطتها القيادة الحكيمة"، لافتًا إلى مبادرات سابقة مثل "تلقي لقاح فيروس كورونا أمام أنظار العالم تشجيعًا على الوقاية الصحية، وتسجيل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في برنامج التبرع بالأعضاء، ليكونا نموذجًا رفيعًا للقدوة في ميادين الخير".