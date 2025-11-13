مذكرة تفاهم بين "بر جدة" و "مؤشرات لخدمات الأعمال" لتحسين تجربة المستفيدين

وقَّعت جمعية البر بجدة مذكرة تفاهم مع شركة مؤشرات لخدمات الأعمال المتخصصة في استشارات تطوير تجربة العميل وتحسينها.
وقد مثّل الجمعية في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي المهندس محي الدين بن يحيى حكمي، فيما مثَّل الشركة الرئيس التنفيذي أ. فهد بن سلامة الطويرش.
وقد التقت إرادة الطرفيْن على توقيع هذه المذكرة ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ودعم العمل الاجتماعي وإثراء خدماته.
تتضمن مجالات التعاون الخدمات الإرشادية والاستشارية، والبرامج التدريبية والمهنية ذات العلاقةـ الى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية تخدم أهداف الطرفين.
وجاء توقيع المذكرة ليجسد اهتمام الطرفين بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وقيام كل طرف بدوره في خدمة المجتمع، وإثراء البرامج والمبادرات المقدمة له، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية.
ويعكس توقيع الاتفاقية الجهود المستمرة للجمعية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المنبثقة من رؤيتها في "تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام".
كما يجسد حرص الجمعية على الارتقاء المستمر بخدماتها بما يحقق رضا أصحاب المصلحة وبما يساهم في تمكين العمل الاجتماعي التنموي.