مذكرة تفاهم بين "بر جدة" و "مؤشرات لخدمات الأعمال" لتحسين تجربة المستفيدين

وقد التقت إرادة الطرفيْن على توقيع هذه المذكرة ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ودعم العمل الاجتماعي وإثراء خدماته.