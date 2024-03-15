جموع المصلين تؤدي أول صلاة جمعة في رمضان بالمسجد النبوي

أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ بالمسجد النبوي، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.