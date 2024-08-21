طيران مناسك يوقع اتفاقية لنقل الزوار من جمهورية الصين الشعبية إلى المملكة

ومن خلال الاتفاقية فإنه يسمح لطيران مناسك السعودية بنقل كافة فئات الركاب الصينيين لغرض السياحة بالإضافة إلى المعتمرين والحجاج الذين واجهتهم سابقاً مشقة في السفر إلى المملكة حيث كان القدوم إلى المملكة مقتصراً على المطارات الشرقية للجمهورية الصينية والتي تعتبر بعيدة جداً عن باقي المطارات الصينية، و عقب هذه الاتفاقية فإنه بالإمكان نقل الزوار الصينيين بواسطة طيران مناسك من المطارات الصينية الأخرى مباشرة إلى المملكة والتي تكون أقرب و أسهل بالنسبة لهم مما يساهم في زيادة أعداد الزائرين إلى المملكة العربية السعودية و التي هي من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 .