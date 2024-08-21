طيران مناسك يوقع اتفاقية لنقل الزوار من جمهورية الصين الشعبية إلى المملكة

وقع طيران مناسك الناقل الجوي السعودي مع ممثلي الحكومة الصينية اتفاقية لنقل السائحين من جمهورية الصين الشعبية إلى مناطق (الرياض، جدة، العلا) وذلك ابتداء من شهر أكتوبر القادم بمشيئة الله .
وتم توقيع الاتفاقية في احتفال سياحي بحضور رؤساء بعض المقاطعات الصينية و حضور ممثلين عن الهيئات و الشركات السياحية في جمهورية الصين الشعبية .
ومن خلال الاتفاقية فإنه يسمح لطيران مناسك السعودية بنقل كافة فئات الركاب الصينيين لغرض السياحة بالإضافة إلى المعتمرين والحجاج الذين واجهتهم سابقاً مشقة في السفر إلى المملكة حيث كان القدوم إلى المملكة مقتصراً على المطارات الشرقية للجمهورية الصينية والتي تعتبر بعيدة جداً عن باقي المطارات الصينية، و عقب هذه الاتفاقية فإنه بالإمكان نقل الزوار الصينيين بواسطة طيران مناسك من المطارات الصينية الأخرى مباشرة إلى المملكة والتي تكون أقرب و أسهل بالنسبة لهم مما يساهم في زيادة أعداد الزائرين إلى المملكة العربية السعودية و التي هي من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
كما شملت الاتفاقية نقل البضائع التجارية و المنتجات الزراعية من جانب الطرفين .
يذكر أن طيران مناسك يسعى لاستهداف الأسواق عالية الكثافة و التي لم تستهدف من باقي الناقلات الأخرى مما يزيد أعداد الزائرين إلى المملكة دون الدخول في منافسات مع الناقلات الأخرى .
وأعربت الشركات السياحية الصينية عن سعادتها بتسهيل حركة النقل الجوي المباشر إلى المملكة العربية السعودية بدون عناء وبرغبة العديد من المواطنين الصينيين لزيارة المملكة خاصة في فصل الشتاء .
كما تقدمت طيران مناسك بالشكر والتقدير للهيئة العامة للطيران المدني السعودي لمساندة طيران مناسك كناقل جوي سعودي و دعم الخطط التنموية المتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية للقيادة الرشيدة حفظها الله و رعاها .