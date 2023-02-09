"سلام" للاتصالات تستعرض خدماتها خلال مؤتمر "ليب 23"

وتقدم شركة "سلام" حلولًا متخصصة لمساعدة الشركات لتكون أكثر ذكاءً، وأكثر رقمية، وأكثر تكاملًا وأمانًا، مع تقديم الدعم للمجتمع للوصول إلى آفاق جديدة كمجتمع رقمي، وتتيح للعاملين في نفس المجال الفرصة لطرح الأفكار وإحداث تأثير تجاري وثقافي.