"سلام" للاتصالات تستعرض خدماتها خلال مؤتمر "ليب 23"

استعرضت الشركة السعودية "سلام" المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي "ليب 23"؛ خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجيل التالي للنطاق العريض والاتصال والحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، وخدمات الأمن، وخدمات الأقمار الصناعية، وخدمات الإنترنت لقطاعات الحكومة والشركات وتجارة الجملة والمستهلكين.
وتقدم شركة "سلام" حلولًا متخصصة لمساعدة الشركات لتكون أكثر ذكاءً، وأكثر رقمية، وأكثر تكاملًا وأمانًا، مع تقديم الدعم للمجتمع للوصول إلى آفاق جديدة كمجتمع رقمي، وتتيح للعاملين في نفس المجال الفرصة لطرح الأفكار وإحداث تأثير تجاري وثقافي.
وتطرح الشركة مجموعة من الخدمات؛ من أبرزها خدمة أمن المعلومات وإدارة الحوادث، وفحص الثغرات الأمنية واختبار الاختراق، وجدار الحماية الافتراضي، والإنترنت الآمن.