"السديس" يكلف "الشمسان" مشرفاً على برنامج الإقراء و"التركي" على برنامج التوعية الدينية

كما أصدر قراراً آخر بتكليف الشيخ بدر بن محمد التركي، إمام المسجد الحرام، مشرفاً على برنامج التوعية الدينية، مما يعكس أهمية الدور التوعوي الإثرائي في الحرمين. وأكد رئيس الشؤون الدينية أن الرئاسة حريصة على تعزيز الرسالة الدينية الوسطية السامية للحرمين الشريفين، ونسعى لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي وزائري الحرمين، بما يسهم في إثراء تجربتهم الروحية والإيمانية".