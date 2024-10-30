"السديس" يكلف "الشمسان" مشرفاً على برنامج الإقراء و"التركي" على برنامج التوعية الدينية

أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارين لتعزيز العمل الديني الإثرائي في الحرمين الشريفين؛ حيث أصدر قراراً بتكليف الشيخ الدكتور الوليد الشمسان، إمام المسجد الحرام، مشرفاً على برنامج الإقراء والإجازات القرآنية، حيث يُعزز هذا التكليف جهوده في نشر علوم القرآن وتحفيظه وتجويده.
كما أصدر قراراً آخر بتكليف الشيخ بدر بن محمد التركي، إمام المسجد الحرام، مشرفاً على برنامج التوعية الدينية، مما يعكس أهمية الدور التوعوي الإثرائي في الحرمين. وأكد رئيس الشؤون الدينية أن الرئاسة حريصة على تعزيز الرسالة الدينية الوسطية السامية للحرمين الشريفين، ونسعى لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي وزائري الحرمين، بما يسهم في إثراء تجربتهم الروحية والإيمانية".
وأشار إلى أن أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين لديهم تجارب وإثراء ديني عال؛ والرئاسة تسعى لتمكينهم من أداء مهامهم الاثرائية بشكل أوسع.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لتعزيز الخدمات الدينية الإثرائية للقاصدين والزائرين، وتأكيداً على الدور الفعال للمشرفين الجدد في تطوير البرامج الدينية الإثرائية.