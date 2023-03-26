"جمعية أجياد" تطلق البرامج الدعوية في منطقة الحرم المكي خلال رمضان

أطلقت "جمعية الدعوة والإرشاد" بأجياد في مكة المكرمة أكثر من 50 نشاطًا دعويًا خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444هـ، التي تتمثل في إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية، في مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية، وإقامة مسابقة حفظ السنة النبوية وإقامة "مشروع حفاوة ضيف الرحمن" وتوزيع الهدايا لهم؛ احتفاءً بقدومهم للأراضي المقدسة.
وتأتي هذه البرامج الدعوية بإشراف فرع "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المكرمة"، ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بالوزارة.
كما تصاحب البرامج الدعوية إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، من مسابقات إلكترونية وإنتاج مقاطع مرئية، وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.