أقوى عاصفة شمسية منذ 21 عامًا تضرب الأرض.. و"هندي" يكشف أضرارها ومدة استمرارها

وبيّن الفلكي "هندي" أن العاصفة أدّت لظهور الشفق القطبي في مناطق عديدة من العالم لم تعتد على ظهور الشفق القطبي فيها؛ مثل إسبانيا والجزائر وأوكرانيا وتشيلي، متوقعًا استمرار هذه العواصف للأسبوع القادم، وخاصةً تسجيل ظهر الجمعة أيضًا لانفجار عنيف يعدُّ رابع أقوى انفجار، وستصل آثاره خلال ثلاثة أيام.