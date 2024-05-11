أقوى عاصفة شمسية منذ 21 عامًا تضرب الأرض.. و"هندي" يكشف أضرارها ومدة استمرارها

شهدت الأرضُ، فجر اليوم السبت، تدفقًا كثيفًا للرياح الشمسية التي انطلقت من الشمس بسبب انفجارات شمسية عنيفة منذ الاثنين الماضي، والتي صُنفت على أنها أقوى ثالث انفجار شمسي خلال دورة نشاطها الحالية.
وقال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي مُتحدثًا لـ"سبق": "تتابعت الانفجارات الشمسية المتوسطة والقوية بشكلٍ متسلسل بسبب ظهور بقعة شمسية عملاقة يُقدر حجمها بـ16 كوكبًا مثل الأرض، أدت لتتابع العواصف المغناطيسية التي تضرب الأرض حتى وصلت لأقوى درجة من العواصف فجر السبت.
وأضاف: تعدُّ هذه العاصفة من درجة G5 على مقياس شدة العواصف المغناطيسية، وهي أقوى عاصفة منذ 2003، وهي من أقوى العواصف في عصرنا الحديث.
وبيّن الفلكي "هندي" أن العاصفة أدّت لظهور الشفق القطبي في مناطق عديدة من العالم لم تعتد على ظهور الشفق القطبي فيها؛ مثل إسبانيا والجزائر وأوكرانيا وتشيلي، متوقعًا استمرار هذه العواصف للأسبوع القادم، وخاصةً تسجيل ظهر الجمعة أيضًا لانفجار عنيف يعدُّ رابع أقوى انفجار، وستصل آثاره خلال ثلاثة أيام.
وعن أضرار العاصفة المغناطيسية من هذا النوع، قال "هندي": يقتصر بالتشويش على الاتصالات الراديوية، واختلال في إشارات نظام GPS، وبعض الأحمال الزائدة على خطوط الكهرباء في المناطق القريبة من القطبين.