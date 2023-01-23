"المياه الوطنية" تعالج انهيارًا وتشققات للتربة بجوار طريق السيل

باشرت الفِرق الميدانية التابعة لشركة المياه الوطنية انهيارًا وتشققات للتربة بجوار طريق السيل بمحافظة الطائف، وتمت معالجتها؛ وذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "الحاجز الترابي لن يجدي.. والخطر قائم.. تشققات وانهيار للتربة قرب طريق السيل بالطائف".
وقالت شركة المياه الوطنية: "نودُّ الإحاطة بأن التشققات والهبوط يعودان إلى جريان مياه الأمطار على جانب الطريق، وتسربها إلى طبقات الردم. وقد تمت مباشرة الموقع من قِبل فِرق الصيانة الميدانية، ومعالجة الضرر فورًا".
ودعت الشركة في حال وجود ملاحظات أو شكاوى للتواصل معها من خلال القنوات الرسمية: الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوافر على (Apple Store وGoogle play).
واختتمت شركة المياه الوطنية مؤكدة أنها تُرحِّب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.