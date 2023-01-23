"المياه الوطنية" تعالج انهيارًا وتشققات للتربة بجوار طريق السيل

وقالت شركة المياه الوطنية: "نودُّ الإحاطة بأن التشققات والهبوط يعودان إلى جريان مياه الأمطار على جانب الطريق، وتسربها إلى طبقات الردم. وقد تمت مباشرة الموقع من قِبل فِرق الصيانة الميدانية، ومعالجة الضرر فورًا".