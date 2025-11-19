اختيار الدكتور أنس اليزيدي من جامعة الملك عبدالعزيز لمنحة بحثية أوروبية في طب أعصاب الأطفال

اختارت الجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال (EPNS) الدكتور أنس اليزيدي، طبيب امتياز في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، للحصول على منحة بحثية مرموقة للانضمام إلى مستشفى لندن الملكي كطبيب‑باحث زائر في مجال طب أعصاب الأطفال، تقديرًا لتميّزه في مشروعه البحثي حول المطابقة الدوائية في عيادات طب أعصاب الأطفال.
ويأتي اختيار اليزيدي ضمن برنامج المنح السنوية للجمعية الأوروبية، لدعم مشروع بحثي متعدد المراكز بعنوان: Multicenter Prospective Study on Medication Reconciliation in Pediatric Neurology Clinics: Accuracy, Predictors, and Clinical Impact، الذي يسعى إلى تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية الدوائية من خلال تقييم دقة المطابقة الدوائية والعوامل المؤثّرة فيها، وتأثيرها الإكلينيكي.
ويشارك في قيادة البحث نخبة من الاستشاريين والمتخصّصين بالمملكة، من بينهم الدكتورة هبة قشقري والدكتورة روان داغستاني من قسم طب أعصاب الأطفال بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، والدكتور أسامة مظفر من مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، ضمن جهود مشتركة لتعزيز جودة الممارسات السريرية في المملكة.
وتتيح المنحة للدكتور اليزيدي استكمال الجزء البحثي من المشروع، إلى جانب ممارسة سريرية متقدمة في مركز أوروبي متخصص، بالتعاون مع الدكتورة مها عوض الله في مستشفى لندن الملكي، وذلك تقديرًا لتميّزه في جودة الرعاية العصبية وبرامج سلامة المرضى.
ومن المقرر مشاركة نتائج البحث بعد اكتمال التحليل النهائي، بما يسهم في تطوير معايير المطابقة الدوائية في طب الأعصاب.
وتُعد الجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال إحدى أبرز الجهات العلمية المتخصصة عالميًا في تطوير هذا المجال، من خلال التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتُقدّم برنامج EPNS Fellowship Award السنوي، الذي يتيح للأطباء فرصة اكتساب خبرات متقدمة في مجالات مثل عيادات الصرع، الفسيولوجيا العصبية، الأمراض العضلية العصبية، والأبحاث السريرية والأساسية، عبر تدريب متقدّم لمدة 3–4 أشهر في مراكز أوروبية معتمدة. وتُعكس هذه المنحة الجديدة التزام المملكة بتعزيز مكانة كوادرها الطبية على الساحة الدولية، وبناء جيل من الأطباء القادرين على إحداث تأثير إيجابي في الرعاية الصحية والبحث العلمي ضمن مجال طب أعصاب الأطفال.