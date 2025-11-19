اختيار الدكتور أنس اليزيدي من جامعة الملك عبدالعزيز لمنحة بحثية أوروبية في طب أعصاب الأطفال

وتُعد الجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال إحدى أبرز الجهات العلمية المتخصصة عالميًا في تطوير هذا المجال، من خلال التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتُقدّم برنامج EPNS Fellowship Award السنوي، الذي يتيح للأطباء فرصة اكتساب خبرات متقدمة في مجالات مثل عيادات الصرع، الفسيولوجيا العصبية، الأمراض العضلية العصبية، والأبحاث السريرية والأساسية، عبر تدريب متقدّم لمدة 3–4 أشهر في مراكز أوروبية معتمدة. وتُعكس هذه المنحة الجديدة التزام المملكة بتعزيز مكانة كوادرها الطبية على الساحة الدولية، وبناء جيل من الأطباء القادرين على إحداث تأثير إيجابي في الرعاية الصحية والبحث العلمي ضمن مجال طب أعصاب الأطفال.