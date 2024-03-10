حراك وإقبال كبير على أسواق المواشي بجازان.. مع قرب موسم رمضان

تشهد أسواق المواشي في منطقة جازان هذه الأيام، زيادة في حركة البيع والشراء، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وسجّلت المواشي في هذه الأيام رواجاً بنسبٍ أعلى من الأسابيع الماضية.
وواكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعدادٍ كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها؛ للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها من قِبل المواطنين والمقيمين، إذ يفضل كثيرٌ من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة الرمضانية، حيث تراوحت أسعارها ما بين 850 ريالًا حتى 1500 ريال للضأن، فيما تراوحت أسعار الماعز ما بين 900 و1600 ريال.
واعتبر عددٌ من المتعاملين في أسواق الماشية، شهر رمضان المبارك، أحد أهم مواسم البيع، مؤكدين أن مربي المواشي يستعدون مبكراً، ويعمدون إلى عرض مواشيهم في مختلف أسواق الماشية، وبخاصة الأسواق الأسبوعية الشعبية التي تشتهر بها محافظات منطقة جازان.