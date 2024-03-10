حراك وإقبال كبير على أسواق المواشي بجازان.. مع قرب موسم رمضان

وواكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعدادٍ كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها؛ للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها من قِبل المواطنين والمقيمين، إذ يفضل كثيرٌ من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة الرمضانية، حيث تراوحت أسعارها ما بين 850 ريالًا حتى 1500 ريال للضأن، فيما تراوحت أسعار الماعز ما بين 900 و1600 ريال.