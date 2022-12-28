تغريم طبيب واقعة الطفلة "تمارا" بعد وفاتها بلدغة أفعى.. وبرنامج توعوي باسمها

وتعود تفاصيل الإيقاف إلى شكوى المواطن محمد علي عسيري، وعدد من الأهالي لتضررهم من الكسارة المجاورة لهم، وتمّ التأكد من قِبل الإمارة من تضررهم ليوجّه أمير عسير بإيقاف المشروع كاملًا حتى تزال الكسارة رفعًا للضرر، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موقع آخر، وإصدار رخصة جديدة للموقع البديل وبعد التأكّد من رفع الضرر عن المواطنين وجّه أمير عسير باستئناف أعمال مشروع الصيانة.