تغريم طبيب واقعة الطفلة "تمارا" بعد وفاتها بلدغة أفعى.. وبرنامج توعوي باسمها

بحث الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، خلال لقائه عدداً من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام بديوان الإمارة، بعض القضايا التي تهم المنطقة؛ بينها ما حدث للطفلة "تمارا" التي تُوفيت بلدغة ثعبان، وقضية تأخر صيانة عقبة شعار.
واستمع الأمير إلى احتياجاتهم ومطالباتهم، وناقش الحلول العاجلة لها مع ممثلي الجهات المعنية.
وتمّ في المجلس استعراض تقرير برنامج تمارا الذي وجّه أمير عسير بتنفيذه بسبب وفاة الطفلة "تمارا"؛ إثر لدغة أفعى في تاريخ 29-2-1443هـ، واتخذ عدداً من الإجراءات، منها: التثبت من وفاة الطفلة عرضياً بلدغة الأفعى، رصد ملاحظات على المركز الصحي الذي استقبل الحالة، وتغريم الطبيب لسوء تقييمه للحالة، وعدم توثيق الزمن والوقائع.
وتمّ التوجيه بدعم جميع المراكز الصحية المناوبة بسيارات إسعاف مجهّزة وأطباء ذوي كفاءة طبية، وتنفيذ ورش عمل عن كيفية استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها، وتوجيه أمانة المنطقة بردم فتحات الصرف الصحي القريبة من موقع الحادثة، ومتابعة تنفيذ مشروع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة بأبها، واستحداث مركز أبحاث في المنطقة ووحدة متخصصة بالسموم بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وإطلاق برنامج "تمارا" للتوعية البيئية في المنطقة الذي أعدّه مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية بجامعة الملك خالد،
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف الـبيئي لدى المجتمع في المنطقة، والتميز فـي الريادة البيئية وتطوير منظومة التعاون بين الهيئات والـمؤسسات، ورفع الضرر.
من جهة أخرى، وجّه الأمير تركي بن طلال، باستكمال مشروع صيانة طريق عقبة شعار الرابطة بين أبها ومحايل الذي تتابعه هيئة تطوير عسير، وتم تسليم رخصة محجر "كسارة" لموقع آخر للشركة المنفّذة للصيانة بعد إيقاف أعمال موقعها السابق الواقع في بني مالك- شمال أبها.
وتعود تفاصيل الإيقاف إلى شكوى المواطن محمد علي عسيري، وعدد من الأهالي لتضررهم من الكسارة المجاورة لهم، وتمّ التأكد من قِبل الإمارة من تضررهم ليوجّه أمير عسير بإيقاف المشروع كاملًا حتى تزال الكسارة رفعًا للضرر، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موقع آخر، وإصدار رخصة جديدة للموقع البديل وبعد التأكّد من رفع الضرر عن المواطنين وجّه أمير عسير باستئناف أعمال مشروع الصيانة.