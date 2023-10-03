كوب من القهوة.. "الصحة": النشاط البدني لكبار السن يقلل أمراض القلب والسكتة الدماغية

قالت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة لصحة الرياض، إن النشاط البدني لكبار السن يساعد على تحسين الصحة ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتعزيز الصحة النفسية لديهم.
وأكدت "صحة الرياض"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أهمية الدعم الأسري لكبار السن، مشيرة إلى أن هذا الدعم يضمن لهم عمراً أطول وصحة أفضل، وقالت: "أنتم عيونهم.. خلوكم حولهم".
وحثّت المديرية على مراجعة الطبيب لمتابعة إذا ما كان يمكن لكبير السن عمل بعض التمارين الرياضية، موجّهة ببعض الرياضة الخفيفة مثل: "إعداد كوب من القهوة، والتحرُّك في أرجاء المنزل، والمشي بوتيرة بطيئة".