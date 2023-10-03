كوب من القهوة.. "الصحة": النشاط البدني لكبار السن يقلل أمراض القلب والسكتة الدماغية

وحثّت المديرية على مراجعة الطبيب لمتابعة إذا ما كان يمكن لكبير السن عمل بعض التمارين الرياضية، موجّهة ببعض الرياضة الخفيفة مثل: "إعداد كوب من القهوة، والتحرُّك في أرجاء المنزل، والمشي بوتيرة بطيئة".