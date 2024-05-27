"آركو" تنظم دورة عن الصورة الإنسانية بين الضرورة الإعلامية والضوابط الأخلاقية

كما تحدث عن الصورة الإنسانية الإيجابية، ومن بينها التي تبرز تفاعل المتطوعين مع الأشخاص الذين نخدمهم، وكذلك الصور التي تبرز المعاناة الإنسانية عامة، موضحًا أن أفضل الصور الإنسانية تظهر مدى صمود المجتمعات المتضررة، مما يكون لها أكبر الأثر في استقطاب الدعم.