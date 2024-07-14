وزير الخارجية: العلاقات السعودية - التركية تشهد تقدمًا بارزًا في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار وزير الخارجية إلى أنه بحث مع نظيره التركي عددًا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجوم الإسرائيلي على غزة، لافتًا إلى أنه لدى المملكة وتركيا تطابق في المواقف السياسية، مؤكدًا أن البلدين يسعيان لإحياء مسار السلام في المنطقة ومواصلة الجهود لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليًا.