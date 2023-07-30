أسرة "الجبيري" تبحث عن ابنها "خالد" المفقود منذ ٤ أيام

تبحث أسرة الشاب "خالد الجبيري" "30 عامًا"، عن ابنها المفقود منذ أربعة أيام، وذلك بمساعدةٍ من الجهات الأمنية بمحافظة الليث، والذي فُقد منذ مساء الأربعاء الماضي؛ حيث يعاني من اعتلالات نفسية
وقد خرج من منزل أسرته بمركز غميقة شرق محافظة الليث بتاريخ 1445/1/8 مرتديًا "شورت قصير وتيشيرت أزرق، ولم يعد منذ ذلك الوقت".
وقد تواردت بعض الأخبار عن مشاهدته في عدد من المواقع؛ مثل "عيار - السعدية - طفيل"، وجميعها في حدود محافظة الليث، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى هذه اللحظة.
وناشدت الأسرة كل من لديه معلومات عن ابنها "خالد"، الاتصال على أيٍّ من الأرقام التالية:
0500075900
0501821557