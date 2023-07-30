أسرة "الجبيري" تبحث عن ابنها "خالد" المفقود منذ ٤ أيام

وقد تواردت بعض الأخبار عن مشاهدته في عدد من المواقع؛ مثل "عيار - السعدية - طفيل"، وجميعها في حدود محافظة الليث، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى هذه اللحظة.