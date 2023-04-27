القائمة الأمريكية لأفضل 100 جامعة عالمية في الاختراع.. إنجاز لجامعة المؤسس

سجّلت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 177 براءة اختراع في عام 2022م، في حين توجد 250 براءة اختراع تحت التطوير، و400 فكرة ابتكارية من خلال 300 مخترع ومخترعة؛ محققة المركز الـ 8 ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع بالمكتب الأمريكي للعام 2022م؛ وفق القائمة التي أعدّتها الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالولايات المتحدة الأمريكية.