بالفيديو.. كلمة ولي العهد في قمة جدة للأمن والتنمية

وقال: "كما نؤكد أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة، وتشجيع ذلك على مدى العقدَين القادمَين لتلبية الطلب المتنامي عالميًّا، مع أهمية طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديدًا لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار، وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة؛ من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي. وستقوم السعودية بدورها في هذا المجال؛ إذ إنها أعلنت زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًّا، وبعد ذلك لن يكون لدى السعودية أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج. إن مستقبل المنطقة الذي ننشده يتطلب تبنِّي رؤية، تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وترتكز على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة، وتوثيق الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة، ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية، نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة".