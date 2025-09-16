"برق" توقع 3 اتفاقيات استراتيجية في اليوم الأول من مؤتمر Money 20/20 Middle East بالرياض

شهد اليوم الأول من فعاليات مؤتمر Money 20/20 Middle East، الذي تستضيفه الرياض، توقيع شركة “برق” للمدفوعات الرقمية ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تطوير المدفوعات الرقمية في المملكة والمنطقة.
وقعت “برق شراكة استراتيجية مع شركة Thunes، مَثل "برق" في التوقيع الأستاذ ثامر الحربي مدير إدارة الشراكات الدولية فيما مَثل شركة Thunes الأستاذ أحمد يعقوب نائب الرئيس لتطوير الأعمال.
كما أبرمت “برق” مذكرة تفاهم مع شركة Moyasar، مَثلها من جانب "برق" الأستاذ معاذ السدحان مدير عام الشراكات، فيما مَثَل شركة Moyasar الأستاذ مشاري الفريان الرئيس التنفيذي للعمليات.
وعلى هامش المؤتمر، وقعت "برق شراكة استراتيجية مع شركة OneCard، مَثل "برق الأستاذ باسل الحصان مدير مصنع المنتجات فيما مثل OneCard الأستاذ عمر الرفاعي مدير المبيعات الأول.
وتعكس هذه الاتفاقيات حرص "برق" على توسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتعزيز مكانتها كمحفظة رقمية رائدة، بما يدعم التحول الرقمي في القطاع المالي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد عبدالعزيز الرديني المدير العام للتسويق والاتصال والتفاعل في شركة برق "مؤتمر 20/20 Money الشرق الأوسط يثبت أن السعودية هي الرائدة في مجال التقنية المالية في المنطقة". مشيراً إلى أن هذا الحدث يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي حققتها المملكة في فترة وجيزة، موضحةً أن مشاركتها تهدف إلى إبراز التطور والدعم الذي يحظى به قطاع التقنية المالية من القيادة والبنك المركزي.
وأضافت "برق أنها تسعى إلى تقديم منتجات وحلول استثنائية مكنتها من الوصول إلى مكانة عالية في السوق السعودي، مع الحرص على تمكين قطاع الأفراد وتقديم الخدمات التي يتطلعون إليها، لتبقى دائما سابقة بخطوة.
ويأتي هذا النجاح في وقت حققت فيه "برق" أداءً متميزًا خلال عامها الأول، مع وصول عدد مستخدميها إلى أكثر من 8 ملايين مستخدم من 150 جنسية، وإصدار أكثر من 6.5 مليون بطاقة مدفوعات رقمية، وتنفيذ أكثر من 500 مليون عملية دفع، مما يعكس التحول السريع للقطاع المالي في المملكة نحو الاقتصاد الرقمي غير النقدي، وتأكيد مكانة "برق" كمزود رائد لحلول المدفوعات الرقمية المبتكرة.