"برق" توقع 3 اتفاقيات استراتيجية في اليوم الأول من مؤتمر Money 20/20 Middle East بالرياض

ويأتي هذا النجاح في وقت حققت فيه "برق" أداءً متميزًا خلال عامها الأول، مع وصول عدد مستخدميها إلى أكثر من 8 ملايين مستخدم من 150 جنسية، وإصدار أكثر من 6.5 مليون بطاقة مدفوعات رقمية، وتنفيذ أكثر من 500 مليون عملية دفع، مما يعكس التحول السريع للقطاع المالي في المملكة نحو الاقتصاد الرقمي غير النقدي، وتأكيد مكانة "برق" كمزود رائد لحلول المدفوعات الرقمية المبتكرة.