"لا للتهجير ولن نقبل ضغوطًا".. سفير المملكة بفلسطين: مواقفنا ثابتة تجاه القضية والدعم قائم

وأشار إلى أن المملكة أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها لأي تهجير للفلسطينيين بشكل عام، وغزة بشكل خاص؛ مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مبادرتها الأولى عام 1982 في قمة "فاس"، التي كان يطلق عليها قمة "الأمير فهد"، كما قدمت المبادرة الثانية في قمة بيروت عام 2002، وأطلق عليها مبادرة الأمير عبدالله للسلام، التي تبنتها القمة العربية، وأصبحت المبادرة العربية للسلام، ولاحقًا تبنتها القمة الإسلامية، وهذه المبادرات هي دعم صريح وواضح للقضية الفلسطينية.