"أمانة جدة" تهيّئ المرافق السياحية لإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول

أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لاستقبال السكان والزوار خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول.
تشمل تلك الاستعدادات تجهيز المرافق السياحية في المدينة؛ كالحدائق، والساحات العامة، والواجهات البحرية، والشواطئ، إلى جانب مسارات رياضة المشي.
وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثفت جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من السكان وزوار المحافظة، للاستمتاع بأوقاتهم في الأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، بما في ذلك واجهة "روشن" وواجهة أبحر الجنوبية.
إضافةً إلى مواقع مسارات رياضة المشي المنتشرة في أنحاء المدينة، والتي أصبحت متنفسًا يستقطب مختلف فئات المجتمع.
وأشارت "أمانة جدة" إلى رفع مستوى التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يشمل تكثيف أعمال النظافة العامة والرقابة الميدانية على المرافق؛ لضمان جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.