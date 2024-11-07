"أمانة جدة" تهيّئ المرافق السياحية لإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثفت جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من السكان وزوار المحافظة، للاستمتاع بأوقاتهم في الأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، بما في ذلك واجهة "روشن" وواجهة أبحر الجنوبية.