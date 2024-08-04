"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تعلن عن دفعة إضافية من المقبولين في كلياتها

وأكد "الحربي" أنه إيمانًا برسالة الجامعة وحرصًا على تسخير أقصى إمكاناتها ومواردها لأبنائنا وبناتنا المتقدمين، ورغبة في توفير فرص تعليمية للطلاب؛ تم التوجيه بالإعلان عن دفعة إضافية؛ تلبية لرغبات المتقدمين على الالتحاق ببرامج الجامعة؛ وهذا ما يؤكد مساهمة الجامعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لإعداد أبناء الوطن وبناته وتأهيلهم للدراسة، وتنميةً لقدراتهم البشرية لصناعة المستقبل الواعد بالعطاءات والإنجازات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، في التعليم كون الطالب محور العملية التعليمية؛ متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.