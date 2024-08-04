"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تعلن عن دفعة إضافية من المقبولين في كلياتها

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم الأحد؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل وبتوجيه من رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، عن إطلاق دفعة إضافية لقبول المرشحين والمرشحات في العام الدراسي الجامعي 1446هـ.
وأكد "الحربي" أنه إيمانًا برسالة الجامعة وحرصًا على تسخير أقصى إمكاناتها ومواردها لأبنائنا وبناتنا المتقدمين، ورغبة في توفير فرص تعليمية للطلاب؛ تم التوجيه بالإعلان عن دفعة إضافية؛ تلبية لرغبات المتقدمين على الالتحاق ببرامج الجامعة؛ وهذا ما يؤكد مساهمة الجامعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لإعداد أبناء الوطن وبناته وتأهيلهم للدراسة، وتنميةً لقدراتهم البشرية لصناعة المستقبل الواعد بالعطاءات والإنجازات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، في التعليم كون الطالب محور العملية التعليمية؛ متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
من جانبه نوّه عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل، بأنه يتعين على المرشحين والمرشحات الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية لاستكمال إجراءات قبولهم فور ترشيحهم للالتحاق بالجامعة، كما لا يتطلب من المتقدم الحضور إلى الجامعة؛ حيث إن جميع الإجراءات سوف تتم إلكترونيًّا؛ متمنيًا لجميع الطلاب المستجدين دوام التوفيق والنجاح.