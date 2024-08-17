"إكرام مكة" تُبرم مذكرة تفاهم مع "كاتريون للتموين" لتعزيز الأمن الغذائي عبر مطارات السعودية

أبرمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أمس مع شركة كاتريون للتموين القابضة "الخطوط السعودية للتموين سابقًا" اتفاقية تفاهم؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، وحفظ فائض الطعام الناتج من خدمات الشركة في المطارات والمواقع الأخرى، وتوجيهه للمحتاجين، وذلك في إطار سعي الجمعية لتحقيق أهدافها تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على هذه الاتفاقية ستعمل جمعية إكرام لحفظ الطعام مع شركة كاتريون وفق سلسلة إجراءات عمل، تضمن أخذ ومناولة طعام صحي وآمن من مخاطر التلوث الغذائي والتسمم قبل تقديمه للمحتاجين.
وأوضح أحمد بن حربي المطرفي، مدير الجمعية، أن الاتفاقية يسري العمل بها تدريجيًّا بدءًا من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثم المطارات في السعودية كافة، ثم المواقع الأخرى التي يمكن أن تعمل فيها الشركة، وترغب في التعاون مع الجمعية فيها للأهداف نفسها.
من جهته، أشار وجدي بن محمد الغبان، الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة، إلى أن هذه الاتفاقية تنبع من الدور الوطني للشركة في تعزيز الاستدامة، وتعزيز مجالات التعاون مع القطاع غير الربحي، مؤكدًا استعداد الشركة لتقديم كل ما من شأنه نجاح هذه الاتفاقية، من حيث تهيئة المستقبل المشرق لها.
يُذكر أن جمعية إكرام لحفظ الطعام متخصصة في إدارة فائض الأطعمة، وقد أثمرت جهودها في الشهر الماضي حفظ أكثر من 800 ألف كيلو من فائض الطعام، بقيمة تقديرية تجاوزت 4 ملايين ريال.