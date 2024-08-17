"إكرام مكة" تُبرم مذكرة تفاهم مع "كاتريون للتموين" لتعزيز الأمن الغذائي عبر مطارات السعودية

من جهته، أشار وجدي بن محمد الغبان، الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة، إلى أن هذه الاتفاقية تنبع من الدور الوطني للشركة في تعزيز الاستدامة، وتعزيز مجالات التعاون مع القطاع غير الربحي، مؤكدًا استعداد الشركة لتقديم كل ما من شأنه نجاح هذه الاتفاقية، من حيث تهيئة المستقبل المشرق لها.