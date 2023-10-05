رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يزور جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض الرياض الدولي للكتاب

كما اطلع "السديس" على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تطبيق "تعليم الحج والعمرة الافتراضي متعدد اللغات"، وتطبيق "رشد"، وتطبيق "الاستشهاد الصحيح"، مؤكدًا أن هذه التطبيقات تُسهم في مساعدة الحجاج والمعتمرين على أداء نسكهم بيسر وسهولة، وتسهل الحصول على نسخة إلكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الروايات والترجمات والتفاسير، وخدمة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتعظيم نصوص الكتاب والسنة.