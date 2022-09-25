"تأديب المحامين" توقف محاميًا عن مزاولة المهنة لمخالفته قواعد السلوك المهني

أصدرت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل قرارها بإيقاف أحد المحامين عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف السنة؛ لإساءته لإحدى الشركات والتشهير بها عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مخالفًا بذلك نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني للمحامين.