"الصناعة": تحديث البيانات الجيولوجية ورقمنتها خطوة مهمة لاستكشاف الثروات المعدنية واستغلالها

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تحديث البيانات الجيولوجية ورقمنتها؛ يعد خطوةٌ مهمة لاستكشاف الثروات المعدنية في المملكة واستغلالها، وتسهّل على المستثمرين في القطاع التعديني استكشاف الفرص واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات جيولوجية دقيقة ورؤية واضحة.