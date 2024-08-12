"الصناعة": تحديث البيانات الجيولوجية ورقمنتها خطوة مهمة لاستكشاف الثروات المعدنية واستغلالها

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تحديث البيانات الجيولوجية ورقمنتها؛ يعد خطوةٌ مهمة لاستكشاف الثروات المعدنية في المملكة واستغلالها، وتسهّل على المستثمرين في القطاع التعديني استكشاف الفرص واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات جيولوجية دقيقة ورؤية واضحة.
وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أعلنت عن الجدول الزمني لإطلاق وتحديث حزم البيانات الجيولوجية ضمن مبادرة المسح الجيولوجي على منصة البيانات الجيولوجية الوطنية.
وتتضمن هذه الحزم بيانات جيولوجية حيوية مثل بيانات البرنامج العام للمسح الجيولوجي، والمسح الضوئي لعينات الحفر اللبي، والتقارير الفنية بصيغة رقمية.