"سقف القيمة السوقية للهجن في آخر أيام كأس العلا" يصل إلى 105 ملايين

وكانت القيمة السوقية للهجن المشاركة في النسخة الأولى من كأس العلا للهجن قد تخطت حاجز المليار ريال؛ حيث شارك فيها 459 مطية من أغلى الهجن في العالم في 16 شوطاً وخلال أربعة أيام، وبلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في البطولة كمتوسط سعر من 1.147.5 مليار ريال إلى 1.377 مليار ريال.