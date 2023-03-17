محليات

"سقف القيمة السوقية للهجن في آخر أيام كأس العلا" يصل إلى 105 ملايين

فيما شاركت 35 مطية بينها 13 من السعودية في حيل مفتوح وزمول مفتوح
"سقف القيمة السوقية للهجن في آخر أيام كأس العلا" يصل إلى 105 ملايين
نافل السبيعي
نافل السبيعي

تراوحت متوسطات القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من كأس العلا للهجن بين 78.5 إلى 105 مليون ريال، إذ تُقدَّر قيمة المطية الواحدة المشاركة بمبلغ يبدأ من 2.5 مليون ريال إلى ثلاثة ملايين، وفقاً لخبراء في مجال الهجن.

وشارك في الشوطين الأخير لفئة "حيل مفتوح" و"زمول مفتوح" عدد 35 مطية "18 مطية في حيل مفتوح و17 مطية في زمول مفتوح"، من بينها 13 من السعودية.

وتعد الهجن المشاركة في سنام سباقات الهجن من صفوة الصفوة في الهجن، وبقيمة سوقية عالية جداً، فيما تصل قيمة بيع الهجن الفائزة في كأس العلا للهجن لأكثر من خمسة ملايين ريال وفقاً لعدد من المشاركين.

وكانت القيمة السوقية للهجن المشاركة في النسخة الأولى من كأس العلا للهجن قد تخطت حاجز المليار ريال؛ حيث شارك فيها 459 مطية من أغلى الهجن في العالم في 16 شوطاً وخلال أربعة أيام، وبلغت القيمة السوقية للهجن المشاركة في البطولة كمتوسط سعر من 1.147.5 مليار ريال إلى 1.377 مليار ريال.

كأس العلا للهجن
القيمة السوقية للهجن

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