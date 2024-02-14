كوشنر من قمة أكسيوس بميامي.. ولي العهد السعودي زعيمٌ ذو رؤية وجعل العالم مكاناً أفضل

وصف جاريد كوشنر، الذي شغل منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه "زعيمٌ ذو رؤية" خلال مقابلة أُجريت معه في قمة "Axios BFD" بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأربعاء.
وأشار كوشنر، الذي يعد أحد أبرز المستثمرين والسياسيين في أمريكا والعالم، إلى أن ولي العهد السعودي هو زعيمٌ ذو رؤية، وقد أدّى إلى تحولاتٍ إيجابية في المنطقة، وجعل العالم مكاناً أفضل.
وأضاف: "أعتقد أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو أحد أكثر التحولات إثارةً، والتي نشهدها في العالم الآن".
ووصف كوشنر، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بأحد أعرق المستثمرين في العالم، مشيراً إلى أن كل مدير صندوق يرغب في العمل معهم.
وأشار جاريد كوشنر، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أساء فهم السعودية، لكنه أدرك بعد ذلك أخطاءه، وأكّد أنه يخطط للجلوس بعيداً عن إدارة ترامب، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك للتفرُّغ لأعماله التجارية وأسرته، ورغبته في الابتعاد عن الأضواء.
من جانبه، أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قام بتحديث الاقتصاد والمجتمع السعودي، ومنح المملكة نفوذاً كبيراً على المستوى الإقليمي، وفي أسواق النفط الدولية.
يُذكر أن "Axios BFD" هو مؤتمرٌ يجمع صُناع الصفقات وكِبار المستثمرين في الأسواق العالمية، إضافة إلى السياسيين، ويتم تقديمه من قِبل مراسلي موقع "أكسيوس".