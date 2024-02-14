كوشنر من قمة أكسيوس بميامي.. ولي العهد السعودي زعيمٌ ذو رؤية وجعل العالم مكاناً أفضل

وأشار جاريد كوشنر، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أساء فهم السعودية، لكنه أدرك بعد ذلك أخطاءه، وأكّد أنه يخطط للجلوس بعيداً عن إدارة ترامب، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك للتفرُّغ لأعماله التجارية وأسرته، ورغبته في الابتعاد عن الأضواء.