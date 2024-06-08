الأحساء تتصدر قائمة الأشد حرارة في العالم.. ما المدن الأخرى التي شملتها؟

شهدت عدد من المدن والمناطق السعودية ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة العظمى -على غير العادة- في هذه الفترة من العام، إذ شملت قائمة المدن الأشد حرارة في العالم تصدر الأحساء لها، كما شهدت وجود أربع مدن سعودية أخرى، و7 مدن عربية.
وبحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت"، فقد سجلت الأحساء 48.9 درجة مئوية في صدارة قائمة قيظ الصيف الملتهبة في العالم، فيما حلت وادي الدواسر في المرتبة الثانية سعوديًا والسادسة عالميًا بـ47.2 درجة مئوية، وجاءت خلفها القيصومة بـ47 درجة مئوية.
أما المدينة المنورة فقد تبوأت المرتبة الثانية عشرة بدرجة 46.8 مئوية، تليها العُلا بـ46.7 درجة مئوية.
وشملت القائمة الحارة العاصمة الكويتية، ومدينتي أسوان والأقصر المصريتين، و4 مدن جزائرية.
وتأتي تلك الموجة الحارة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط في ظل الحديث عن تأثير الاحتباس الحراري، وتغير المناخ على أجواء المنطقة.
ولا يربط علماء المناخ في العادة بين الحدث الواحد، وتغير المناخ، إلا أنهم يرون أن الاحتباس الحراري بشكل عام يتسبب في تكرار وحدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل سقوط الثلوج، أو شدة الحرارة، أو الفيضانات، أو الأعاصير.. وما إلى ذلك.