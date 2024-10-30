خالد الزامل في مقال: "أرامكو السعودية".. 9 عقود من خدمة المجتمع

ويُعد دعم التطور المعرفي والإبداعي والاقتصادي محركاً أساساً لنهضة الأجيال بما يُسهم في بناء الإنسان وتمكينه ونهضة المجتمعات وتنميتها، وفي هذا السياق، يأتي التعليم في أولوية نهج المسؤولية الاجتماعية للشركة، حيث بدأت في عام 1954 بناء أول مدرسة حكومية، ومعها انطلقت في رعاية العقول الشابة، حيث استفاد من بنية الشركة التحتية التعليمية أكثر من مليونَي طالب، وحالياً يتم دعم 160 مدرسة تخدم نحو 83 ألف طالب وطالبة، و8 آلاف موظف وموظفة.