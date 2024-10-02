د.حمزة السلمي: السعودية تعيش نهضة تشريعية وقانونية وقضائية تواكب رؤية 2030

وتابع: مما لا شك فيه أن تطوير القوانين وتحسين منظومة القضاء والعدالة؛ هو أساس تقدم الأمم والشعوب ونهضتها. ومن هذا المنطلق أولت المملكة -بكل مؤسساتها- تطوير الأنظمة والتشريعات السعودية اهتمامًا بالغًا بما يواكب متطلبات الحياة والتحولات المعاصرة، والمبادئ القانونية والمستجدات في المجال القانوني، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويحقق مستهدفات ورؤية المملكة 2030، التي يقودها ولي العهد رجل القانون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والذي لم يغفل عن دور القانون والقضاء في بناء مستقبل مزدهر؛ حيث أكد في كلماته الخالدة أن "ما يمكننا فعله هو تشجيع قوة القانون".