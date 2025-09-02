طائرة إخلاء طبي تنقل ثلاثة سعوديين من الكويت لاستكمال علاجهم بالمملكة

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت متابعتها لحالة ثلاثة مواطنين تعرضوا لعارض صحي حرج، حيث جرى نقلهم عبر طائرة إخلاء طبي إلى المملكة لاستكمال علاجهم.
وأوضحت السفارة في بيان اليوم أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص القيادة الرشيدة، حفظها الله، على خدمة المواطنين في الخارج ورعايتهم في مختلف الظروف.
وأشارت السفارة إلى أن عملية النقل تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الكويت، بما يضمن سرعة التعامل مع الوضع الصحي الطارئ وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين حتى وصولهم إلى المستشفيات في المملكة.
وقدمت السفارة تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على تقديم كل أشكال الدعم، بما يعكس التزام المملكة برعاية مواطنيها أينما كانوا.