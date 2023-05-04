نائب وزير الداخلية يطَّلعُ على جهود "سدايا" في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية

واصطحب الدكتور الغامدي الدكتور الداود في جولة على مرافق "سدايا" وأطلعه على مركز التميُّز للمدن الذكية الذي يضم منصات متعددة، منها: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر وما يشتمل عليه كلٌّ منها من مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض؛ لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ وذلك بهدف رفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية في المدن.